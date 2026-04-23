Eskişehir'e nisan ayında kar sürprizi
Eskişehir'in İnönü ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. İlçe sakinleri, kar yağışını sevinçle karşılayarak o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteorolojik verilere göre, karın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
İnönü ilçesindeki vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Nisan ayında lapa lapa yağan kar, görenleri hayrete düşürdü. Yağışı sevinçle karşılayan ilçe sakinleri, o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.
Meteorolojik verilere göre, karın ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı