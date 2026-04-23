Eskişehir'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de yağışlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalması bekleniyor. Bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin bugün öğle saatlerine kadar, güney ve doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sonrasında tüm il ve ilçe merkezlerinin parçalı ve az bulutlu olacağı, ayrıca gece saatlerinde hafif zirai don olayının görüleceği değerlendiriliyor. Eskişehir'de yağışlı havanın etkisiyle sıcaklığının 8 ila 10 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise Eskişehir çevrelerinde kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülürken, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 15 derece ile Mihalgazi ve 14 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
