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Eskişehir'de sıfırın altına düşen sıcaklıkla araç camları buz tuttu

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Eskişehir'de sıfırın altına düşen sıcaklıkla araç camları buz tuttu
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Eskişehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava nedeniyle sıcaklık sıfırın altına düştü. Sabah sokağa çıkan vatandaşlar buz tutan araç camlarını temizlemekte güçlük çekerken park ve bahçelerdeki ağaç dalları kırağıyla kaplandı.

Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç camları buz tuttu, ağaç dallarında kırağı oluştu.

Eskişehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde ve yüksek kesimlerde dondurucu soğuklar yaşandı. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar buz tutmuş araç camlarını temizlemekte güçlük çekerken, park ve bahçelerdeki ağaç dallarının üzeri buz tabakası ve kırağı ile kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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