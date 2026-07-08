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Fıskiyelerin altında kanat çırparak doyasıya serinlediler

Fıskiyelerin altında kanat çırparak doyasıya serinlediler
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Eskişehir’de etkili olan sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan kuşlar, Hamamyolu Caddesi’ndeki süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Güvercinlerin fıskiyelerde kanat çırparak serinleme anları renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de etkili olan sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşayan kuşlar, Hamamyolu Caddesi'ndeki süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Eskişehir'de hava sıcaklıkları, insanlar kadar sokak hayvanlarını ve kuşları da olumsuz etkiliyor. Kentin en işlek noktalarından biri olan Hamamyolu Caddesi'nde sıcaktan bunalan kuşların süs havuzundaki serinleme anları renkli görüntülere sahne oldu. Termometrelerin yüksek değerleri gösterdiği kent merkezinde, sıcağın etkisinden kaçmaya çalışan güvercinler çareyi caddede bulunan süs havuzunda buldu. Havuzun fıskiyelerinden akan suya akın eden onlarca kuş, kanat çırparak doyasıya serinledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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