Sıcaktan bunalan güvercinlerin serinleme noktası süs havuzları oldu

Eskişehir'de termometrelerin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan güvercinler, Odunpazarı ilçesindeki bir süs havuzunda serinleyerek renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir genelinde etkisini gösteren sıcaklar, sadece insanları değil kuşları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sıcaktan bunalan güvercinlerin serinleme yöntemi kameralara yansıdı. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Sencer Sokak üzerinde yer alan bir süs havuzu, sıcaktan kaçan güvercinlerin uğrak noktası haline geldi. Havuzun fıskiyelerinden akan suyuna sığınan çok sayıda güvercin, suyun tadını çıkararak serinlemeye çalıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı