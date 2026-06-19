Eskişehir güne hafif sağanakla başladı

Eskişehir'de günün erken saatlerinde hafif sağanak yağış olurken, hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Kent merkezinde dün akşam başlayan yağış, bugün sabah saatlerinde de etkisi sürdürdü. Eskişehir, hafif sağanak yağışlı bir güne başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Birçok vatandaş ıslanmamak için şemsiye kullanırken, kent merkezinde durgunluk yaşandığı görüldü.

Meteorolojik verilere göre, Eskişehir'de yağışın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı