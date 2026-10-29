Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor, sıcaklık 19 dereceyi geçmeyecek

Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'de sabah saatlerinde aralıklı hafif yağmur ve yer yer yağmurlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin beklenmektedir. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 11 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken, Odunpazarı ilçesinde 16, Tepebaşı ilçesinde ise 16 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı