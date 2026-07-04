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Eskişehir'de havanın az bulutlu olması bekleniyor

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Eskişehir'de havanın az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği belirtiliyor.

Eskişehir'de havanın az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam ilk saatlerde kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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