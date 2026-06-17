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Eskişehir Valiliği, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı

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Eskişehir Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Eskişehir Valiliği, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Eskişehir Valiliği, meteorolojiden alınan son veriler doğrultusunda şehir merkezi ve ilçeleri için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi. Şehrin genelini etkilemesi beklenen bu olumsuz hava dalgası sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklerin yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere tüm bu olumsuzluklara karşı Eskişehirlilerin günlük hayatlarında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği çağrısında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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