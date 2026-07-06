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Sokak hayvanlarının su kabını atanlara ilginç tepki: "Atan zındıktır"

Sokak hayvanlarının su kabını atanlara ilginç tepki: 'Atan zındıktır'
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Eskişehir'de bir vatandaş, sokak kedileri için yaptığı yuvanın önüne koyduğu su kabının atılmaması için duvara 'Hava sıcak. Hayvanların su kabını atma! Atan zındıktır!' yazılı not astı.

Eskişehir'de sokak kedileri için kendi imkanlarıyla yuva yapıp mama ve su bırakan bir vatandaş, su kaplarının atılmaması amacıyla duvara "Hava sıcak. Hayvanların su kabını atma! Atan zındıktır!" yazılı not astı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmayan bir vatandaşın çevreye verdiği mesaj dikkat çekti. Cadde üzerindeki bir binanın önüne kendi imkanlarıyla kartondan korunaklı bir "Kedi Evi" yapıp önünü mama ve suyla dolduran mahalle sakini, su kabının atılmaması için çareyi yazı asmakta buldu. Kedi yuvasının hemen üzerindeki duvara el yazısıyla bir uyarı notu yapıştırdı. Duvara asılan ve yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çeken notta, "Hava sıcak. Hayvanların su kabını atma! Atan zındıktır!" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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