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Eskişehir'de kaldırım işgali: Motosiklet parkları yayaları yola düşürdü

Eskişehir'de kaldırım işgali: Motosiklet parkları yayaları yola düşürdü
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Eskişehir’de motosikletlerin kaldırımlara gelişi güzel park edilmesi yayaların tepkisine neden oldu.

Eskişehir'de motosikletlerin kaldırımlara gelişi güzel park edilmesi yayaların tepkisine neden oldu. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar, araç trafiğinin aktığı yola inmek zorunda kalıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde bulunan kaldırımlar, kuryeler ve motosiklet sürücüleri tarafından park alanı olarak kullanılmaya başlandı. Park eden motosikletlerin geniş yer kaplaması nedeniyle yayalar yürüyecek alan bulmakta güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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