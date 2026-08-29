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Eskişehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

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Eskişehir bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmemesi, rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 31, Mihalgazi'de 30 derece olacak.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif ve orta kuvvette; öğle ve akşam, saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve 30 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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