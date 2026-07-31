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Eskişehir’de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor

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Eskişehir’in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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