Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, Mihalıççık'ta 10 derece bekleniyor

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Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölge genelinde güney ve doğu kesimlerin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 10 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı