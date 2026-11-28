Eskişehir'de hava parçalı ve bulutlu olacak, Mihalıççık'ta sıcaklık 8 dereceye inecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ilk saatlerde yer yer pus bekleniyor. Kentte sıcaklıkta önemli değişim öngörülmezken en yüksek 17 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük 8 derece Mihalıççık'ta olacak.
Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.
Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.