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Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı