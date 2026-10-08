Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Ayrıca sabahın ilk saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Güncel herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kentte en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük sıcaklığın ise 18 derece ile Mihalıççık'ta olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı