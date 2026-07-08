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Eskişehir genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor

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Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 36, en düşük ise Mihalıççık'ta 26 derece olacak.

Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden, sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, öğlen ve akşam saatlerinde ise orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının ise 26 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 30 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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