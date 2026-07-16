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Eskişehir'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir bölgesinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmezken, en yüksek sıcaklıklar Sarıcakaya'da 37, Mihalgazi'de 36 derece olacak.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği değerlendiriyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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