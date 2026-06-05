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Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir genelinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı uyardı.

Eskişehir genelinde gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Yayınlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 34 derece ile Sarıcakaya ve 33 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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