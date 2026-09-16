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Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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Eskişehir’de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Yağışların öğle saatlerinde Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Günyüzü, 26 derece ile Sivrihisar ve Beylikova ilçelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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