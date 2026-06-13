Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, özellikle güney ilçelerdeki kuvvetli yağışlar ile yer yer etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında azalması ve Eskişehir'in güneyinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatleri ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 32 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının ise 19 derece ile Han ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 25 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı