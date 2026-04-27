Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği değerlendiriliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış esnasında yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği belirtildi. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, Bursa'nın kuzeybatı kesimleri ile Marmara Denizinde kuzeydoğu (Poyraz) yönünden saatte 30 ila 60 kilometre hızla zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Mihalgazi ve 23 derece ile Günyüzü ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı