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Eskişehir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte ilçede sis oluşurken, çevredeki dağlar sis bulutlarıyla kaplandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava tahmin raporunda yer alan uyarıların ardından Eskişehir genelinde başlayan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise dükkan tentelerinin altına sığındı. Yağışın ardından ilçede sis oluştuğu ve çevredeki dağlık alanların sisle kaplandığı görüldü. Öte yandan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle ıslanan yollarda trafikte dikkatli bir şekilde ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı