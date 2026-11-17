Eskişehir'de etkili olan sağanak, Sivrihisar'da sis oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Eskişehir genelinde başlayan sağanak, Sivrihisar'da da etkili oldu. İlçede sis oluştu, dağlık alanlar sisle kaplandı; sürücüler ıslanan yollarda dikkatli ilerledi.
Eskişehir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte ilçede sis oluşurken, çevredeki dağlar sis bulutlarıyla kaplandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava tahmin raporunda yer alan uyarıların ardından Eskişehir genelinde başlayan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise dükkan tentelerinin altına sığındı. Yağışın ardından ilçede sis oluştuğu ve çevredeki dağlık alanların sisle kaplandığı görüldü. Öte yandan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle ıslanan yollarda trafikte dikkatli bir şekilde ilerledi.