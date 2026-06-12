Haberler

Eskişehir'in kırsal kesiminde tarım alanları dron ile ilaçlandı

Eskişehir'in kırsal kesiminde tarım alanları dron ile ilaçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in kırsalındaki Yunus Emre Mahallesi'nde çiftçi Alican Ilgaz, tarlasını dron ile ilaçlayarak traktör tekerleklerinin ekinlere zarar vermesini engelledi. Bu yöntemle zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanırken, rekolte kaybı riski de azaltıldı.

Eskişehir'in kırsal kesiminde bulunan Yunus Emre Mahallesi'nde bir vatandaş, tarlasını dron ile ilaçlayarak traktör tekerleklerinin ekinlere zarar vermesinin önüne geçti.

Tarım sektöründe gelişen teknoloji, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmaya ve ürün verimliliğini artırmaya devam ediyor. Eskişehir'in kırsal kesiminde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Alican Ilgaz, tarlasındaki ekinleri hastalıklardan korumak ve ilaçlamak için geleneksel yöntemler yerine insansız hava aracı (dron) teknolojisini tercih etti. Klasik ilaçlama yöntemlerinde kullanılan ağır tonajlı traktörlerin tarlaya girmesiyle oluşan ekin ezilmeleri, dron kullanımı sayesinde tamamen ortadan kalktı. Havadan ve noktaya atış yapılan ilaçlama işlemiyle tarıma teknoloji entegre edilirken, hem zamandan ve yakıttan büyük ölçüde tasarruf sağlandı hem de tarladaki rekolte kaybı riski en aza indirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı