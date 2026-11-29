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Eskişehir İl Müftülüğünce yürütülen "Bir İyilik Bin Fidan" projesi kapsamında oluşturulan Hafızlar ve ÇEDES Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nde düzenlenen programda; Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ve şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeki Özbek katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı