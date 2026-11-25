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Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, dökülen kuru yapraklar, yürüyüş yapan öğrenciler ve kampüsün ev sahipliği yaptığı sokak hayvanlarıyla güzel sonbahar manzaralarına sahne oldu.

Sararan yaprakların kapladığı yollarda yürüyüşe çıkanlar mevsimin serin havasında vakit geçirirken, ağaç diplerinde ve kaldırım kenarlarında görülen kediler başta olmak üzere sokak hayvanları da objektiflere yansıdı.

Kuru yapraklar, kampüsteki hareketlilik ve sokak hayvanları sonbahar günlerinden renkli kareler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı