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Eskişehir bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Sarıcakaya'da 21 derece olacak

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek; en yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 21, Mihalgazi'de 20 derece olacak.

Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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