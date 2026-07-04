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Yalova'da 3 gün su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Yalova'da 3 gün su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek, AFAD ve kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Yorgun ve bitkin halde bulunan köpek, tedavi için veteriner müdürlüğüne teslim edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Esenköy'de ormanlık alandan yaklaşık 3 gündür sürekli hayvan sesi geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine, Yalova AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ES-AK Arama Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda sesin kaynağının eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan bir köpek olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yürütülen koordineli kurtarma çalışmasının ardından, yorgun ve bitkin köpek sedye ile sarp araziden güvenli alana çıkarıldı. İlk kontrolleri yapılan köpek, tedavi ve bakımının gerçekleştirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Çınarcık Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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