Erzurum ve Ardahan için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve sel riski

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

"Sarı" kod ile yayınlanan meteorolojik uyarıda, vatandaşların sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün ve yarın (06.07.2026 Pazartesi ve 07.07.2026 Salı) öğle saatlerinden sonra hava hareketliliği artacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Risk yarın akşama kadar sürecek

Bugün saat 12: 30 itibarıyla başlayan riskli periyodun, 07.07.2026 Salı günü saat 21: 00'e kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer, özellikle öğleden sonraki saatlerde etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Yetkililerden "tedbirli olun" çağrısı

Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklerin oluşabileceğini belirten yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını önemle vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı