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Erzurum Uzundere'de yerleşime inen kurtlar çöpleri karıştırırken görüntülendi

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Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında yerleşim yerine kadar inen kurtlar, çöpleri karıştırırken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark eden kurtlar, kısa sürede hızla bölgeden uzaklaştı.

Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında yerleşim yerine kadar inen kurtlar, çöpleri karıştırırken görüntülendi.

İlçe merkezine yakın bir konumda bulunan yerleşim alanındaki çöpleri karıştıran kurtlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark eden kurtlar, kısa sürede hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ilçe ve köy merkezlerine kadar iniyor. Özellikle kış aylarında yerleşim yerleri çevresinde daha sık görülen yabani hayvanlar, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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