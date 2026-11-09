Erzurum Uzundere'de yerleşime inen kurtlar çöpleri karıştırırken görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında yerleşim yerine kadar inen kurtlar, çöpleri karıştırırken görüntülendi.

İlçe merkezine yakın bir konumda bulunan yerleşim alanındaki çöpleri karıştıran kurtlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark eden kurtlar, kısa sürede hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ilçe ve köy merkezlerine kadar iniyor. Özellikle kış aylarında yerleşim yerleri çevresinde daha sık görülen yabani hayvanlar, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı