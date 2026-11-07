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Erzurum Uzundere'de gece yağan kar, Yayla ve Seyitefendi mahallelerini beyaza bürüdü

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Erzurum Uzundere'de gece yağan kar, Yayla ve Seyitefendi mahallelerini beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Erzurum Uzundere'de gece yağan kar, Yayla ve Seyitefendi mahallelerini beyaza bürüdü
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarını beyaza bürüdü. Karla kaplanan yollar ve yüksek rakımlı yerleşimler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahalleleri ve orman yollarını beyaza bürüdü. Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile çevredeki orman yollarında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da yılın ilk kar yağışının Palandöken'e düşmesinin ardından kentin birçok ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerleri ve yollar kar yağışından etkilendi.

Uzundere ilçesine bağlı Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile orman yollarında gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, doğayı beyaza bürürken ortaya güzel manzaralar çıkardı. Karla kaplanan orman yolları, gece karanlığında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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