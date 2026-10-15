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Erzurum Tekman'da hortum, karaciğer nakilli vatandaşın ahır ve kiler çatısını uçurdu

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Erzurum Tekman'da hortum, karaciğer nakilli vatandaşın ahır ve kiler çatısını uçurdu
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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve hortum, bir vatandaşın ev, ahır ve kiler olarak kullandığı yapıların çatılarını uçurdu. Karaciğer nakilli vatandaş, büyük maddi hasar oluşan yapıları için yetkililerden yardım bekliyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve hortum, bir vatandaşın ev, ahır ve kiler olarak kullandığı yapıların çatılarını uçurarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Afette yapıları zarar gören karaciğer nakilli hasta vatandaş, yetkililerden yardım eli bekliyor.

Olay, Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi'nin Şahvelat mezrasında akşam saatlerinde meydana geldi. Palandöken Dağı eteklerinde yer alan, 2397 rakımlı ve ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki mezrada, aniden bastıran şiddetli yağış yerini hortuma bıraktı. Dev hortumun ve fırtınanın gücüne dayanamayan yapıların çatıları yerinden sökülerek metrelerce uzağa fırladı.

Hortumda ahırı, tandırlığı ve kileri büyük hasar gören mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbüz, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Daha önce karaciğer nakli olduğunu ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Gürbüz, şu ifadeleri kullandı: "Akşam saatlerinde önce yağmur başladı, ardından çok güçlü bir fırtına ve hortum oluştu. Korkudan evden dışarı adımımızı atamadık. O esnada bana ait ahır, tandırlık ve kilerimin çatısı büyük bir gürültüyle uçtu. Ne yapacağımızı şaşırdık, çaresizlik içinde durup seyretmekten başka bir çaremiz yoktu. Kendim zaten karaciğer nakilliyim, ağır bir tedavi görüyorum ve bu hasarı tek başıma karşılayacak gücüm yok. Devlet büyüklerimizden bizlere destek olmalarını bekliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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