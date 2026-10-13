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Erzurum Palandöken'de tilkinin eşini yaladığı anlar kameraya yansıdı

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Erzurum Palandöken'de tilkinin eşini yaladığı anlar kameraya yansıdı
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Erzurum Palandöken Dağı'nda akşam saatlerinde görüntülenen iki tilki, birbirine yakın halleriyle izleyenlerin ilgisini çekti. Tilkilerden birinin eşini yaladığı, diğerinin ise sakin ve keyifli tavrıyla beklediği anlar kameraya yansıdı.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda akşam saatlerinde görüntülenen iki tilkinin birbirine yakın halleri izleyenlerin ilgisini çekti. Tilkilerden birinin diğerini yaladığı, eşinin ise sakin şekilde beklediği anlar kameralara yansıdı.

Palandöken Dağı'nda kaydedilen görüntülerde, tilkilerden birinin eşini yalayarak temizlediği görüldü. Diğer tilkinin ise bu sırada sakin ve keyifli tavırları dikkat çekti. Doğada kaydedilen sevimli anlar, tilkilerin birbirleriyle olan yakınlığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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