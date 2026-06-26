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Erzurum'un dağlarında kamufle olan yeşil kertenkele objektife yansıdı

Erzurum'un dağlarında kamufle olan yeşil kertenkele objektife yansıdı
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Erzurum'un Aziziye ilçesindeki dağlık bölgelerde fotoğraflanan iri yeşil kertenkele, yeşil otların arasında kurduğu kusursuz kamuflajla dikkat çekti.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki dağlık bölgelerde fotoğraflanan iri yeşil kertenkele, yeşil otların arasında kurduğu kusursuz kamuflajla dikkat çekti.

Aziziye ilçesinin yaklaşık 1200 metre rakımlı dağlık alanlarında görüntülenen iri yeşil kertenkele, doğanın sunduğu ilginç manzaralardan birini oluşturdu. Yeşil otların arasında bulunan kertenkele, çevresiyle uyumlu rengi sayesinde ilk bakışta fark edilmedi.

Doğal yaşamın dikkat çeken canlıları arasında yer alan yeşil kertenkele, bulunduğu ortamla adeta bütünleşti. Otların arasında saklanan sürüngen, kamuflaj yeteneği sayesinde kendisini muhtemel tehlikelere karşı korurken, kurduğu uyumla dikkat çekti. Yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki yeşil kertenkelenin yetişkin bireylerinin ise 30 santimetreye kadar uzayabildiği, ortalama yaşam süresinin ise 8 yıl olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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