Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzurum'da birkaç gündür etkili olan yağış, dün gece sağanak ve gök gürültülü olarak kendini gösterdi. Şimşekler geceyi aydınlattı.

Gece saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü adeta aydınlattı. Erzurum'da gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, ortaya görsel manzaralar çıktı. Bulutların arasından ardı ardına çakan şimşekler, gökyüzünü saniyeler boyunca aydınlattı. Zaman zaman gökyüzünü baştan sona kaplayan şimşekler, oluşturduğu güçlü ışıklarla gece karanlığını aydınlatırken, kent siluetiyle birleşen görüntüler görsel şölen sundu. Bu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı