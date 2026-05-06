Çocuklara suyun önemi ve verimliliği anlatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Palandöken'de düzenlediği etkinlikte öğrencilere suyun önemi ve verimli kullanımı üzerine bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Palandöken ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek suyun önemi ve verimli kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti yürüttü.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelecek nesillerde su bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına Palandöken'de devam etti. İlçe genelindeki öğrencilerle bir araya gelen uzmanlar, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal üretimde su verimliliğinin artırılması konularında sunumlar yaptı.

Bireysel tasarruf önlemleri anlatıldı

Eğitim programı kapsamında öğrencilere, sadece tarımsal alanda değil, bireysel düzeyde de su tasarrufu için alınabilecek somut tedbirler hakkında bilgiler aktarıldı. Su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, öğrencilerin konuya ilişkin merak ettiği sorular uzmanlar tarafından tek tek yanıtlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin Erzurum genelinde sürdürüleceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
