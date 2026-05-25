Haberler

Erzurum'da bayramda hava parçalı bulutlu, yer yer yağış

Erzurum'da bayramda hava parçalı bulutlu, yer yer yağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valiliği, Kurban Bayramı boyunca kentte parçalı bulutlu hava ve sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Sıcaklıkların 4-18 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Erzurum Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin meteorolojik tahminleri paylaşarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporuna göre, Erzurum merkez ve ilçelerinde bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bayramda sağanak yağış kapıda

Valilik tarafından yapılan açıklamada, arife günü öğleden sonra kısa süreli ve hafif sağanak yağış geçişleri öngörülürken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Bayram süresince hava sıcaklıklarının ise 4 ila 18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara "tedbir" çağrısı

Yetkililer, özellikle yağış beklenen günlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde önemli uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları korkutan Kerem'den haber var

Herkesin beklediği haber en sonunda geldi! İşte Kerem'in son durumu

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu