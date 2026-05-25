Erzurum'da bayramda hava parçalı bulutlu, yer yer yağış

Erzurum Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin meteorolojik tahminleri paylaşarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporuna göre, Erzurum merkez ve ilçelerinde bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bayramda sağanak yağış kapıda

Valilik tarafından yapılan açıklamada, arife günü öğleden sonra kısa süreli ve hafif sağanak yağış geçişleri öngörülürken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Bayram süresince hava sıcaklıklarının ise 4 ila 18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara "tedbir" çağrısı

Yetkililer, özellikle yağış beklenen günlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde önemli uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı