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Erzurum'da kent merkezinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı

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Erzurum'da akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar, kenti beyaza büründürdü ve yazlık lastikli sürücüleri zorladı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde Cumartesi gecesinden itibaren zirai don beklendiğini bildirerek üreticileri tedbirli olmaya çağırdı.

Erzurum'da bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışlar akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kent merkezi yağışın etkisiyle kısa sürede beyaza büründü. Özellikle yazlık lasitklerle kar yağışına yakalanan sürücüler zaman zaman trafikte zorlandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kazım Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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