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Erzurum'da kar sonrası etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

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Erzurum'da kar sonrası etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü Haber Videosunu İzle
Erzurum'da kar sonrası etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
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Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezini sis kapladı; görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisin içinde kalan Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler drone ile havadan görüntülendi.

Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

Sisle kaplanan kent merkezinde Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler sis denizinin içerisinde kaldı. Tarihi mekanların sis altındaki görüntüleri drone kamerasına yansırken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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