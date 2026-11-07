Erzurum'da kar sonrası etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

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Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

Sisle kaplanan kent merkezinde Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler sis denizinin içerisinde kaldı. Tarihi mekanların sis altındaki görüntüleri drone kamerasına yansırken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı