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Erzurum'da dev Sarıkız paniği: Görenler hayretini gizleyemedi

Erzurum'da dev Sarıkız paniği: Görenler hayretini gizleyemedi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alana çıkan vatandaşlar, halk arasında 'Sarıkız' olarak bilinen Solifugae türü canlıyla karşılaştı. Zehirsiz olan bu canlının güçlü kıskaçları ısırıkta ciddi ağrıya neden olabiliyor. Görüntüler sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dağlık alana çıkan bir grup vatandaş, halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve iri yapısıyla dikkat çeken Solifugae türü canlılarla karşılaştı. Aynı bölgede iki adet Sarıkız'ı gören vatandaşlar, yaşadıkları hayreti cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, üzerinde bulunduğu yaklaşık 11 santimetre genişliğindeki ahşap yüzeyi neredeyse tamamen kaplayan Sarıkız'ın boyutu dikkat çekti. Devasa görünümü nedeniyle kısa sürede ilgi gören görüntüler sosyal medyada da merak uyandırdı.

Halk arasında "Sarıkız örümceği", "rüzgar akrebi" veya "börüm" olarak bilinen canlı, sanılanın aksine gerçek bir örümcek değil. Bilimsel adı Solifugae olan bu canlı, örümceğimsiler sınıfında yer alan ayrı bir eklem bacaklı takımı olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre Sarıkız zehirli değil. Ancak güçlü kıskaçları nedeniyle yaptığı ısırık ciddi ağrıya neden olabiliyor. Açılan yaranın enfeksiyon kapmaması için tıbbi müdahale öneriliyor.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan Sarıkız, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde görülebiliyor. Gündüz saatlerinde genellikle güneşten kaçıp gölge aradığı için insanlara doğru koşuyormuş görüntüsü verse de, bu davranış saldırı amacı taşımıyor.

Tortum'da kaydedilen görüntüler, bölgeyi gezen vatandaşların doğada karşılaşabilecekleri ilginç canlılar arasında Sarıkız'ın da yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görenlerin hayretini gizleyemediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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