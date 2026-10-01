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Erzincan yaylalarında sağanak tulum peyniri üreticilerinin çadırlarını su bastı

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Erzincan yaylalarında sağanak tulum peyniri üreticilerinin çadırlarını su bastı
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Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticileri, etkili yağışlar nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Sağanak bazı çadırlarda su baskınına yol açarken üreticiler hayvanlarını ve emeklerini korumaya çalışıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde tulum peyniri üretimi için yaylalarda bulunan küçükbaş hayvan üreticileri, etkili olan yağışlar nedeniyle zorlu günler geçiriyor.

Kentte tulum peyniri üretiminin sürdürüldüğü yaylalarda sağanak bazı üreticilerin çadırlarında su baskını yaşanmasına neden oldu. Gün boyunca hayvanlarının bakımını yapan üreticiler, sağdıkları sütten tulum peyniri üretmek için çalışmalarını sürdürürken, yağışın şiddetini artırdığı saatlerde hayvanlarını korumak için yoğun çaba gösterdi.

Bazı çadırların su altında kaldığı yaylalarda üreticiler, hem geçim kaynakları olan hayvanlarını hem de aylar süren emeklerini korumaya çalıştı.

Tulum peyniri üretim sezonunun son günlerinde zorlu hava koşullarıyla mücadele eden üreticiler, sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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