Haberler

Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede 1 Mayıs Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilen açıklamada, yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek kesimlerde yerel zirai don riski bulunduğuna dikkat çekilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve erken uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarının ise Erzurum'da 1, Erzincan'da 6, Bayburt'ta 3 ve Ardahan'da 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

