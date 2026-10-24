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Erzincan Valisi Aydoğdu, Pişkidağ'da üzüm hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Pişkidağ'da üzüm hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret etti. Aydoğdu, bağ bozumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi alıp çiftçilere teşekkür etti, bereketli hasat temennisinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret etti.

Beraberindeki birim amirleriyle köye gelen Aydoğdu, üzüm bağında üretici Güven ile bir süre sohbet ederek bağ bozumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarımın ve üretimin önemine değinen Aydoğdu, Erzincan'ın ve Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı sağlayan çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi ve bol kazanç sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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