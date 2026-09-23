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Erzincan Valisi Aydoğdu, çarşıda vatandaş ve esnafla buluşup talepleri dinledi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, çarşıda vatandaş ve esnafla buluşup talepleri dinledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çarşıda vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Aydoğdu, esnafı ziyaret edip hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Çarşıda hemşehrileri ve esnafla sohbet eden Aydoğdu, vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinledi.

Esnafla da görüşen Aydoğdu, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Aydoğdu, vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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