Erzincan Tercan'da İl Özel İdaresi köy yolları için kar mesaisini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler olası kar birikintilerine karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda; İl Özel İdaresi çalışmaların süreceğini bildirdi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış mesaisi başladı. Tercan ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarının ulaşıma kapanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun çalışma yürütüyor.
Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla iş makineleriyle görev yapan ekipler, olası kar birikintilerine karşı 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bulunuyor.
Erzincan İl Özel İdaresi, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde aralıksız devam edeceğini bildirdi.