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Erzincan-Refahiye yolunda ayının aracın çarpmasıyla telef olduğu değerlendiriliyor

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Erzincan-Refahiye yolunda ayının aracın çarpmasıyla telef olduğu değerlendiriliyor
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Erzincan-Refahiye kara yolunda Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan bir ayı bulundu. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması nedeniyle telef olduğu değerlendiriliyor; ekiplerin incelemesinin ardından ayı yoldan kaldırıldı.

Erzincan- Refahiye kara yolunda aracın çarptığı ayı telef oldu.

Erzincan istikametinde ilerleyen bir yolcu otobüsündeki vatandaşlar, Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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