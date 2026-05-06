Çayırlı'da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Çayırlı'da aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçeye bağlı köylerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu köylerde arazi beyaza büründü.

Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı