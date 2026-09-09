Erzincan Fidanlık Şefliğinde 2026 yılı üretim çalışmaları incelendi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzincan Fidanlık Şefliğini ziyaret ederek 2026 yılı fidan üretim ve bakım programı kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karakurt, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcısı ile gerçekleştirdiği ziyarette fidanlık sahasında devam eden çalışmaları takip etti.

Yetkililerden bilgi alan Karakurt, fidanların gelişim sürecinde önemli aşamalardan olan repikaj, tohum ekimi ve bakım çalışmalarının mevcut durumunu değerlendirdi.

Fidan üretim süreçlerinin planlanan program doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkati çeken Karakurt, üretilecek fidanların dikim yapılacak alanlara sağlıklı ve uygun koşullarda ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Fidanlık sahasındaki çalışmaların düzenli şekilde takip edilmesini isteyen Karakurt, üretim ve bakım süreçlerinin planlı ve titiz şekilde sürdürülmesi konusunda ekiplere talimat verdi.

Ziyaret, fidanlık sahasında yapılan incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı