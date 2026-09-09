Haberler

Erzincan Fidanlık Şefliğinde 2026 yılı üretim çalışmaları incelendi

Erzincan Fidanlık Şefliğinde 2026 yılı üretim çalışmaları incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzincan Fidanlık Şefliğini ziyaret ederek 2026 yılı fidan üretim ve bakım programı kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzincan Fidanlık Şefliğini ziyaret ederek 2026 yılı fidan üretim ve bakım programı kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karakurt, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcısı ile gerçekleştirdiği ziyarette fidanlık sahasında devam eden çalışmaları takip etti.

Yetkililerden bilgi alan Karakurt, fidanların gelişim sürecinde önemli aşamalardan olan repikaj, tohum ekimi ve bakım çalışmalarının mevcut durumunu değerlendirdi.

Fidan üretim süreçlerinin planlanan program doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkati çeken Karakurt, üretilecek fidanların dikim yapılacak alanlara sağlıklı ve uygun koşullarda ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Fidanlık sahasındaki çalışmaların düzenli şekilde takip edilmesini isteyen Karakurt, üretim ve bakım süreçlerinin planlı ve titiz şekilde sürdürülmesi konusunda ekiplere talimat verdi.

Ziyaret, fidanlık sahasında yapılan incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

Alevler ilçeden ilçeye sıçrıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var

Korkulan oldu! İntikam yemini ettiler, hedefte 2 Arap ülkesi var
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu