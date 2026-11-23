Erzincan'da tarihi Tunç Çağı'na kadar uzandığı belirtilen Kalecik Kalesi, sarp kayalıklar üzerindeki konumu, gizli girişleri, mağaracıkları ve taş merdivenleriyle dikkati çekiyor.

Erzincan kent merkezinin yaklaşık 34 kilometre güneydoğusunda, Kalecik köyü yakınlarında bulunan tarihi kale, devasa kayalıkların zirvesindeki görkemli görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Ulaşımın güç olduğu konumu nedeniyle fazla bilinmeyen kale, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen yapılar arasında yer alıyor.

Gizli girişleri, küçük mağaraları ve kayalara oyulmuş taş merdivenleriyle merak uyandıran kale, görünümü itibarıyla dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisindeki kalelere benzetiliyor.

Kaleyi ziyaret eden Salih Yıldırım, yapının ihtişamından etkilendiğini söyledi.

Kalecik Kalesi'nin Erzincan'ın saklı kalmış tarihi yapılarından biri olduğunu belirten Yıldırım, "Kaleye ulaşımın zor olması gizli kalmasında etkili olmuş olabilir. Sosyal medyada bu kaleyi görmüştüm. Ulaşım her ne kadar bizi zorlasa da buraya gelip bu devasa kaleyi gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı