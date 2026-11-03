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Erzincan'da üniversiteli gençler imece usulü üzüm hasadı yaptı

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Erzincan'da üniversiteli gençler imece usulü üzüm hasadı yaptı
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Erzincan'da 'İyiliğin Dünya Sözlüğü' çalışması kapsamında, imece kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Üniversiteli gençler, üzüm bağlarında imece usulüyle hasat yaparak dayanışma ve paylaşma değerlerini deneyimlediler.

Erzincan'da "İyiliğin Dünya Sözlüğü" çalışması kapsamında, Anadolu'nun köklü dayanışma geleneklerinden imece kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Üniversiteli gençlerin gönüllü katılımıyla üzüm bağlarında gerçekleştirilen etkinlikte, hasat çalışması imece usulüyle yapıldı.

Gençler, üzüm hasadında bir araya gelerek emeği ve dayanışmayı paylaşırken, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan imece geleneğini de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, imecenin yalnızca bir işi birlikte yapmak değil, ortak bir amaç etrafında kenetlenmek, emeği paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Anadolu'nun asırlardır yaşattığı bu kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı etkinlikle, gönüllülük, yardımlaşma ve kardeşlik değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Bağ bozumu etkinliğiyle imece kültürünün birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun gelecek nesillere taşınması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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